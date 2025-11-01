Полиция изъяла оружие у 85-летнего жителя Петербурга

Сотрудники полиции Выборгского района Санкт-Петербурга изъяли самодельный револьвер и боеприпасы у 85-летнего жителя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, оружие и 47 патронов были обнаружены 30 октября в доме на Пляжевой улице в Парголово. По словам пенсионера, револьвер ему подарили в 1990-х годах.

Экспертиза установила, что изъятый револьвер калибра 9 миллиметров является пригодным для стрельбы. Патроны также соответствуют характеристикам огнестрельного оружия. На основании этих находок возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Незаконные хранение оружия и боеприпасов».

Хозяин оружия был опрошен правоохранительными органами. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Полиция проверяет версию о происхождении оружия и возможные связи владельца с другими правонарушениями.