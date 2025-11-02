Полиция ищет стрелявших у конного клуба в Дранишниках

Полицейские разыскивают подозреваемых в стрельбе из автоматического оружия у конного клуба в деревне Дранишники.

Сотрудники полиции проводят проверку после стрельбы из автоматического оружия в районе деревни Дранишники. Сообщение о происшествии поступило от работника местного конного клуба утром 1 ноября.

По словам сотрудника конюшни, со стороны Староприозерского шоссе раздались звуки выстрелов, похожие на стрельбу из автоматического оружия. На место происшествия незамедлительно выехали наряды патрульно-постовой службы.

В результате осмотра территории лесополосы правоохранители обнаружили три гильзы от автоматического оружия. По предварительной информации, стрельба велась из автомобиля марки Haval. В результате инцидента никто не пострадал, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция принимает оперативные меры по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе.