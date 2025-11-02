Прокурор Парижа рассказала о криминальном прошлом грабителей Лувра

Двое подозреваемых в ограблении Лувра ранее были осуждены за аналогичные преступления, причем один из них имел 11 судимостей.

Парижский прокурор Лор Бекко сообщила о криминальном прошлом подозреваемых в ограблении Лувра. Двое из четырех обвиняемых ранее были осуждены по делу о краже в 2015 году.

По словам Бекко, один из фигурантов имеет 11 судимостей, включая десять эпизодов крупных краж и нарушения правил дорожного движения. Второй подозреваемый также привлекался к уголовной ответственности за две тяжкие кражи.

Прокурор подтвердила предъявление официальных обвинений четырем лицам, при этом один участник преступления продолжает находиться в розыске.

Расследование исключило причастность сотрудников музея к инциденту. Напомним, что 19 октября неизвестные в рабочей форме с использованием автоподъемника похитили драгоценности из коллекции Наполеона общей стоимостью 88 миллионов евро. В ходе бегства преступники уронили корону императрицы Евгении с 1354 бриллиантами.