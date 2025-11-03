Часть петербуржцев не смогла уехать на фестиваль в Выборг из-за давки в поезде

Утром на Финляндском вокзале Петербурга возникла давка. Столпотворение случилось из-за наплыва пассажиров, едущих на фестиваль в Выборг.

Давка произошла утром 3 ноября на Финляндском вокзале Петербурга. Уже к девяти часам на платформе столпилось много людей, которые хотели уехать в Выборг. По словам очевидцев, поезд на 9:30 был настолько забит, что пассажиры не могли войти в дополнительные вагоны.

Отметим, что такой наплыв пассажиров вызвал фестиваль гостеприимства в Выборге. Этот праздник каждый год собирает много гостей из Петербурга и Ленобласти.

Организаторы мероприятия заранее предупреждали о возможном увеличении пассажиропотока. Но движение поездов шло по стандартному расписанию. Для части пассажиров предоставили специальный ретропоезд. Он отправился с вокзала в 9:44 и прибыл в Выборг к полудню. Обратный рейс этого состава запланировали на вторую половину дня.