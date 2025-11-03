Роспотребнадзор отслеживает случаи лихорадки денге у российских туристов

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о случаях лихорадки денге у российских туристов на Мальдивах. Распространение заболевания на территории России исключено.

В настоящее время специалисты отслеживают информацию о случаях заболевания лихорадкой денге среди российских туристов на Мальдивских островах. Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, распространение этого заболевания на территории России исключено.

Ранее некоторые СМИ сообщили о выявленных случаях данной лихорадки у российских туристов на Мальдивах. Специалисты рекомендуют путешественникам в таких регионах соблюдать меры предосторожности.

Для защиты от укусов комаров стоит использовать репелленты, носить закрытую одежду и устанавливать москитные сетки. В помещениях помогут аэрозоли и фумигаторы. Также туристам рекомендуют избегать мест со стоячей водой, которая служит средой для размножения комаров.

Напомним, что лихорадка денге представляет собой вирусное заболевание, которое преимущественно распространено в регионах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Передача инфекции происходит через укусы комаров.