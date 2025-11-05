Среда, 5 ноября 2025
В Петербурге осудили депутата из Колпино за мошенничество на 180 млн

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере с участием депутата муниципального совета. 

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Виктор Данишевский признан виновным в мошенничестве, покушении на мошенничество и соучастии в превышении должностных полномочий. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

В декабре 2021 года Данишевский, являясь депутатом муниципального образования «город Колпино», вступил в преступный сговор с другими фигурантами. Злоумышленники убедили потерпевшего в необходимости передать 180,4 млн рублей для решения якобы существующих проблем с правоохранительными органами. Позднее они потребовали дополнительно 20 млн рублей, но не смогли довести преступление до конца.

Суд назначил Данишевскому наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать государственные должности в течение двух лет. Иски о возмещении материального ущерба на 180,4 млн рублей и морального вреда на 500 тысяч рублей были полностью удовлетворены. Остальные участники преступной группы также получили различные сроки наказания.

