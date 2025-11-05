Shaman и Мизулина удивили поклонников стилем на регистрации брака

Певец Ярослав Дронов (Shaman) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выбрали нетрадиционные наряды для регистрации брака в ЗАГСе.

Согласно информации издания «Петербург2», Shaman предпочел классическому костюму черные зауженные брюки и свободную рубашку зеленого оттенка. Его избранница появилась на церемонии в светлом топе, классических брюках со стрелками и стильном пиджаке. Такой выбор молодоженов стал неожиданностью для поклонников и общественности.

Ранее в конце сентября появление кольца на руке Мизулиной вызвало слухи о помолвке пары. Shaman ранее сообщал, что их отношения развивались стремительно, и решение о браке было принято через несколько месяцев после начала романа. Отказ от традиционных свадебных нарядов подчеркнул индивидуальность пары и вызвал активное обсуждение в социальных сетях.

Церемония прошла в узком кругу близких людей, что соответствовало желанию пары сохранить камерность события. Несмотря на нестандартный выбор одежды, молодожены выглядели гармонично и современно.