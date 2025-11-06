СК возбудил уголовное дело из-за отсутствия отопления в доме у ветерана ВОВ

Во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело из-за нарушения жилищных прав 98-летней ветерана Великой Отечественной. Пожилая женщина долгое время проживала в доме без отопления.

В следственные органы поступила информация о нарушении жилищных прав 98-летней ветерана ВОВ, проживающей в поселке Невская Дубровка Всеволожского района. Сообщения в социальных медиа указывали на долгое отсутствие отопления в жилом помещении пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

Следователи выехали на место происшествия для проведения осмотра и оценки условий проживания. Руководитель следственного отдела по городу Всеволожску провел личный прием граждан, по результатам которого была инициирована доследственная проверка.

На основании полученных данных было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.