Жилищное агентство выплатит 300 тысяч рублей за травму на скользкой дороге

Суд обязал Жилищное агентство Василеостровского района выплатить 300 тысяч рублей компенсации жительницы Санкт-Петербурга, получившей травмы при падении на обледеневшей дороге.

Сотрудники прокуратура провели проверку после обращения местной жительницы. Специалисты установили, что 25 января 2024 года 57-летняя женщина поскользнулась и упала на территории возле дома на 27-ой линии Васильевского острова. В результате падения пострадавшая получила переломы обеих лодыжек и была доставлена в медицинское учреждение.

Проверка показала, что причиной происшествия стало ненадлежащее содержание территории, за которое отвечает СПб ГКУ «Жилищное агентство Василеостровского района». Прокурор района обратился в судебные органы с иском о взыскании компенсации морального вреда с ответственной организации. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора, постановив взыскать с жилищного агентства 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей.