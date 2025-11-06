Российские компании меняют подходы к найму зумеров

Работодатели столкнулись с трудностями интеграции представителей поколения Z в рабочие коллективы. Эксперты предлагают различные подходы к организации труда молодых специалистов.

В беседе с «ФедералПресс» специалисты предложили два основных подхода к организации работы с зумерами. Первый основан на гибкости: удаленный формат, оценка по результату вместо отслеживания рабочего времени и свобода в выполнении задач. Сторонники этого подхода подчеркивают важность уважения к молодым специалистам и вовлечения их в интересные проекты. Второй подход строится на строгих правилах: четкие регламенты, система измеримых показателей KPI и материальное стимулирование.

Альтернативный подход основывается на четких регламентах, системе измеримых показателей эффективности и материальной мотивации. Данная методика включает разработку подробных должностных инструкций с указанием сроков и последствий невыполнения задач, регулярную обратную связь и привязку премий к конкретным результатам работы.

По словам экспертов, при найме молодых специалистов рекомендуется использовать многоступенчатую систему отбора с анализом реального опыта кандидата через тестовые задания. Важными критериями являются демонстрация последовательного профессионального развития и заинтересованность в конкретной должности.