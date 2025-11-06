IT-специалист Геллер оценил перспективы создания единой базы данных нянь

Эксперт в области IT поддержал идею создания государственной платформы для проверки нянь.

В Государственной думе России предложили запустить государственную платформу для проверки нянь. Председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер Артем Геллер сообщил, что создание такого сервиса потребует финансовых вложений, но позволит решить проблему безопасности при подборе персонала для ухода за детьми.

По мнению специалиста, в настоящее время родители не имеют доступа к объективной информации о соискателях, что создает риски при найме. Государственный сервис с продуманной архитектурой сможет обеспечить безопасное хранение и предоставление информации различным категориям пользователей.

В беседе с 360.ru Геллер подчеркнул, что успешная реализация проекта зависит от наличия общественного запроса на подобный сервис. В отличие от частных компаний, которые не всегда обеспечивают надлежащую защиту документов, государственная платформа сможет гарантировать безопасное хранение и использование персональных данных.