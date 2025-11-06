Четверг, 6 ноября 2025
$80.89 €93.38 ¥11.24
10.6 C
Санкт-Петербург
Новости

IT-специалист Геллер оценил перспективы создания единой базы данных нянь

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Эксперт в области IT поддержал идею создания государственной платформы для проверки нянь.

В Государственной думе России предложили запустить государственную платформу для проверки нянь. Председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер Артем Геллер сообщил, что создание такого сервиса потребует финансовых вложений, но позволит решить проблему безопасности при подборе персонала для ухода за детьми.

По мнению специалиста, в настоящее время родители не имеют доступа к объективной информации о соискателях, что создает риски при найме. Государственный сервис с продуманной архитектурой сможет обеспечить безопасное хранение и предоставление информации различным категориям пользователей. 

В беседе с 360.ru Геллер подчеркнул, что успешная реализация проекта зависит от наличия общественного запроса на подобный сервис. В отличие от частных компаний, которые не всегда обеспечивают надлежащую защиту документов, государственная платформа сможет гарантировать безопасное хранение и использование персональных данных. 

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Бизнес-вести

Tecnimont привлечена соответчиком по иску «ЕвроХима» на 202,7 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» о привлечении Tecnimont S.p.A. соответчиком по делу к ее российскому подрядчику ООО «МТ Руссия», следует из картотеки арбитражных дел. В компании рассчитывают на солидарное взыскание долга и убытков, а также возможность применения обеспечительных мер в отношении группы Tecnimont в России, странах СНГ, БРИКС и иных дружественных юрисдикциях.Издание РБК сообщает, что Иск ЕХСЗ-2 к «МТ Руссия» поступил 2 сентября. Первое заседание состоялось 27 октября, следующее назначено на 27 ноября 2025 года.Спор касается контрактов 2020 года на проектирование и строительство комплекса по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе (проект «ЕвроХим — Северо-Запад-2»). Контракты были заключены по фиксированной цене с гарантированным сроком завершения не позднее 16 сентября 2023 года. В мае 2022 года подрядчики...
Читать далее
Новости

Новая поликлиника введена в эксплуатацию на Дальневосточном проспекте

Компания Setl Group ввела в эксплуатацию новую поликлинику в Невском районе Санкт-Петербурга. Четырехэтажное здание общей площадью 8,3 тыс. кв. метров, расположенное по адресу: Дальневосточный проспект, дом 19, корпус 2, рядом с жилым комплексом Pulse Premier, сможет обслуживать до 420 пациентов в смену.Внутри разместились изолированные друг от друга взрослое и детское отделения на 315 и 105 посещений соответственно, каждое с собственным входом. Для удобства родителей предусмотрена комната для хранения колясок. Учреждение будет оказывать первичную и специализированную медпомощь, включая кабинеты невролога, уролога, оториноларинголога, ревматолога, хирурга, офтальмолога, залы лечебной физкультуры, лучевую диагностику и дневной стационар на 17 мест.Новый объект станет частью социальной инфраструктуры жилого комплекса, где ранее уже были открыты школа на 1550 учеников и детский сад на 190 мест, построенные Setl...
Читать далее

Популярное

дтп ленобласть полиция суд погода кража убийство Россия петербург пожар метро мигранты владимир путин мошенничество прокуратура общество вода проверка статистика туризм москва работа цены деньги продукты задержание ученые мчс кад экономика город мошенники выплаты нападение авито пенсионер форум автобус ск пенсия Александр Колесов кирилл поляков депутаты трамвай завод

Новости дня

Ленинградская область

СК проверит причины прекращения работы временной переправы через реку Луга

Город

МЧС предупредило водителей о тумане на улицах Петербурга

Ленинградская область

За 2025 год свыше 14 тысяч домов в Ленобласти подключили к газу

Новости

Специалисты Skoda раскрыли правила безопасного зимнего вождения

Новости

Владимир Путин одобрил инициативу о полном запрете вейпов в России

Вне СПб

Голливудские продюсеры теряют интерес к проектам Меган Маркл

Деньги

После индексации средняя пенсия в России превысит 27 тысяч рублей

Ленинградская область

В Ленобласти увеличат количество контейнеров для сбора батареек

Новости

Пьяный водитель BMW напал на полицейского в Петербурге

Новости

Полярник Краснов рассказал о весенней жизни в Антарктиде

Город

После прорыва трубы прокуратура проверит инфраструктуру станции «Девяткино»

Город

В Петербурге проходит XII Международный форум «ИТ-Диалог»

Новости

Преступная группа из Петербурга обвиняется в мошенничестве на 18 млн рублей

Город

В Петербурге почтили память композитора Петра Чайковского

Новости

Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с маршруткой на севере Москвы

Новости

Психологи выявили негативное влияние перфекционизма на карьеру

Новости

Российские компании меняют подходы к найму зумеров

Новости

Экономист Щербаченко предупредил о рисках мошенничества в «черную пятницу»

Ленинградская область

Прокуратура Ленобласти устранила перебои с отоплением в доме ветерана ВОВ

Ленинградская область

Депутаты Ленобласти утвердили новый состав правительства

Ленинградская область

За день восемь человек пострадали при авариях в Ленобласти

Новости

Съезд с внешнего кольца КАД закроют для монтажа подсветки путепровода

Город

Жилищное агентство выплатит 300 тысяч рублей за травму на скользкой дороге

Ленинградская область

СК возбудил уголовное дело из-за отсутствия отопления в доме у ветерана ВОВ

Вне СПб

Бобров открыл спортивный комплекс на Вучетича

Город

Новые автобусные маршруты Петербурга перевезли 360 тысяч пассажиров

Общество

Авито расширил возможности продвижения для бизнес-продавцов

Новости

В России переосмысляют День народного единства

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb