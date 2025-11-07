Петербурженку обвиняют в причинении вреда здоровью ребенка

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летней местной жительницы.
По данным следствия, обвиняемая руководила торговым павильоном. По ее указанию строение незаконно подключили к электросетям жилого дома на улице Марата.
В результате электричество стало поступать на металлический забор Звенигородского сквера. По предварительным данным, 19 июля восьмилетняя девочка получила удар электрическим током. Ребенок взялся одной рукой за металлический забор, а второй за информационный столб. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Следствие собрало достаточно доказательств, и уголовное дело направят в суд.