В Петербурге после проверки 35 человек доставили в военный комиссариат

Дмитрий Григорьев
Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге проведен масштабный рейд по проверке соблюдения правил воинского учета.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мероприятие осуществлялось на строительной площадке и крупной продуктовой базе города. Сотрудники ОМОН «Бастион» обеспечивали силовую поддержку следователям военного следственного управления Следственного комитета России по Ленинградскому военному округу во время проведения совместной операции.

В ходе рейда было проверено более чем тысячу граждан, включая иностранных лиц. В результате 35 человек были доставлены в военный комиссариат для проведения дополнительной проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет. Основное внимание уделялось лицам, получившим российское гражданство, но не выполнившим обязанность постановки на воинский учет в установленном порядке.

Tecnimont привлечена соответчиком по иску «ЕвроХима» на 202,7 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» о привлечении Tecnimont S.p.A. соответчиком по делу к ее российскому подрядчику ООО «МТ Руссия», следует из картотеки арбитражных дел. В компании рассчитывают на солидарное взыскание долга и убытков, а также возможность применения обеспечительных мер в отношении группы Tecnimont в России, странах СНГ, БРИКС и иных дружественных юрисдикциях.Издание РБК сообщает, что Иск ЕХСЗ-2 к «МТ Руссия» поступил 2 сентября. Первое заседание состоялось 27 октября, следующее назначено на 27 ноября 2025 года.Спор касается контрактов 2020 года на проектирование и строительство комплекса по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе (проект «ЕвроХим — Северо-Запад-2»). Контракты были заключены по фиксированной цене с гарантированным сроком завершения не позднее 16 сентября 2023 года. В мае 2022 года подрядчики...
Новая поликлиника введена в эксплуатацию на Дальневосточном проспекте

Компания Setl Group ввела в эксплуатацию новую поликлинику в Невском районе Санкт-Петербурга. Четырехэтажное здание общей площадью 8,3 тыс. кв. метров, расположенное по адресу: Дальневосточный проспект, дом 19, корпус 2, рядом с жилым комплексом Pulse Premier, сможет обслуживать до 420 пациентов в смену.Внутри разместились изолированные друг от друга взрослое и детское отделения на 315 и 105 посещений соответственно, каждое с собственным входом. Для удобства родителей предусмотрена комната для хранения колясок. Учреждение будет оказывать первичную и специализированную медпомощь, включая кабинеты невролога, уролога, оториноларинголога, ревматолога, хирурга, офтальмолога, залы лечебной физкультуры, лучевую диагностику и дневной стационар на 17 мест.Новый объект станет частью социальной инфраструктуры жилого комплекса, где ранее уже были открыты школа на 1550 учеников и детский сад на 190 мест, построенные Setl...
