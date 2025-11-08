В Петербурге после проверки 35 человек доставили в военный комиссариат

В Санкт-Петербурге проведен масштабный рейд по проверке соблюдения правил воинского учета.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мероприятие осуществлялось на строительной площадке и крупной продуктовой базе города. Сотрудники ОМОН «Бастион» обеспечивали силовую поддержку следователям военного следственного управления Следственного комитета России по Ленинградскому военному округу во время проведения совместной операции.

В ходе рейда было проверено более чем тысячу граждан, включая иностранных лиц. В результате 35 человек были доставлены в военный комиссариат для проведения дополнительной проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет. Основное внимание уделялось лицам, получившим российское гражданство, но не выполнившим обязанность постановки на воинский учет в установленном порядке.