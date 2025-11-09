Мишустин поручил подготовить план запуска высокоскоростной магистрали

Правительство России установило жесткие сроки подготовки плана запуска высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.
Как сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург», премьер-министр Михаил Мишустин поручил РЖД и правительству Москвы разработать детальный план до первого декабря.
Проект должен быть полностью синхронизирован с транспортной системой Центрального транспортного узла. Особое внимание уделяется интеграции новой скоростной линии с существующей железнодорожной инфраструктурой для обеспечения бесперебойного сообщения.
По оценкам вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, запуск ВСМ позволит увеличить пассажиропоток между столицами в четыре раза.
Проект также даст значительный экономический эффект — высвобождение главного хода Октябрьской железной дороги позволит перевозить дополнительно 74 млн тонн грузов ежегодно. Промышленность получит заказы на 500 млрд рублей, а потребность в строительной технике превысит 12 тысяч единиц.