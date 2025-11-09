История с попыткой похищения Мостового удивила Дзюбу

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал инцидент с попыткой похищения полузащитника клуба Андрея Мостового.

Действующий игрок тольяттинского «Акрона» назвал произошедшее странной историей. Дзюба с улыбкой отметил, что удивился тому, что Мостовой не смог самостоятельно отбиться от нападавших. Инцидент с попыткой похищения футболиста произошел вечером 23 октября, когда злоумышленники попытались похитить спортсмена.

По информации источников в правоохранительных органах, футболист сумел оказать сопротивление и убежать от преступников. Нападавшие скрылись на автомобиле, но впоследствии были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Четырехкратный чемпион России в составе «Зенита» выразил свое отношение к произошедшему с коллегой по спортивной профессии. Комментарий Дзюбы вызвал широкий резонанс среди болельщиков и спортивных журналистов, многие из которых также выразили недоумение по поводу случившегося инцидента.