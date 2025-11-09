Алла Пугачева приобрела виллу в Болгарии за 46 млн рублей

Певица Алла Пугачева совершила покупку недвижимости в Болгарии и обратилась к молодому поколению с напутственными словами.

Как сообщает Telegram-канал «Ты не поверишь!», артистка приобрела роскошную виллу стоимостью 46 млн рублей в закрытом элитном комплексе на морском побережье.

Сделка была оформлена дистанционно без личного посещения объекта. После летнего отдыха в Юрмале Пугачева с семьей ненадолго вернулась на Кипр, но не планирует там задерживаться.

Во время прогулки по Лимасолу певица обратилась к молодежи с призывом не поддаваться чужому влиянию и выбирать собственный жизненный путь.

Для Пугачевой переезд в Болгарию имеет особое символическое значение — именно здесь в 1975 году начался ее международный успех после выступления на музыкальном фестивале. Семья артистки впервые посетит новую виллу весной следующего года.