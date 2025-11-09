Большинство петербуржцев выступают за запрет электронных сигарет

Большинство жителей Санкт-Петербурга поддерживают запрет на продажу вейпов.

Согласно исследованию сервиса SuperJob, 71% респондентов одобряют эту меру, принятую при поддержке президента Владимира Путина. Основными аргументами сторонников запрета стали concerns о вредном воздействии на здоровье и химическом составе электронных сигарет.

Лишь 6% опрошенных высказались против ограничений, а 14% сохранили нейтральную позицию, считая этот вопрос личным выбором каждого.

Статистика демонстрирует гендерные и возрастные различия в отношении к запрету. Женщины несколько чаще мужчин поддерживают ограничения, тогда как среди мужчин больше противников.

Наибольшая поддержка наблюдается в группе 35—45 лет, где запрет одобряют 84% респондентов. Среди горожан с месячным доходом свыше 150 тысяч рублей доля сторонников запрета достигает 83%.