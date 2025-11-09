Ликийская тропа в Турции названа самой красивой в мире

Ликийская тропа в юго-западной части Турции признана самым красивым пешеходным маршрутом в мире.

Этот путь протяженностью 760 километров пролегает между городами Фетхие и Анталия вдоль побережья полуострова Теке. Британское издание Time Out включило тропу в список наиболее живописных маршрутов планеты, отметив уникальное сочетание природных ландшафтов и археологических памятников.

Маршрут был систематизирован в конце 1990-х годов исследовательницей Кейт Клау.Тропа проходит через территории древнего Ликийского царства, существовавшего во втором тысячелетии до нашей эры.

Путешественники могут увидеть руины античных городов Мира, Патара и Олимпос, естественным образом вписанные в окружающий пейзаж. Маршрут отличается разнообразием ландшафтов — от густых лесов до скалистых побережий с видом на Средиземное море.