В Санкт-Петербурге партия «Новые люди» анонсировала программу поддержки животных

В Санкт-Петербурге сторонники партии «Новые люди» присоединились к всероссийской акции «Дари тепло», цель которой — помочь приютам для животных подготовиться к зимним холодам. Добровольцы посетили приют «КотКурорт», где передали сено для утепления вольеров и корм для питомцев. Кроме практической помощи, участники акции подарили собакам внимание и заботу, прогулявшись с ними.

«Мы постоянно помогаем приютам в Петербурге, наши волонтёры рады прогуляться с собаками и дать им положительные эмоции: погладить и порадовать вкусняшками. Акция «Дари тепло» даёт возможность подготовить приюты к зиме и утеплить вольеры, чтобы животные не мёрзли в холода», — рассказывает секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Санкт-Петербурге Анастасия Васильева.

Как сообщили в пресс-службе, такие субботники прошли по всей стране. Лидер партии «Новые люди», депутат Госдумы Алексей Нечаев отметил, что подобная помощь уже стала традицией.

«Мы проводим единые дни помощи приютам и летом, и зимой. В прошлый раз привезли в общей сложности более 30 тонн корма. Нам очень важно, чтобы было меньше бездомных животных, чтобы питомцы были в семьях», — отметил лидер партии «Новые люди», депутат Госдумы Алексей Нечаев.

Также «Новые люди» дали старт предновогодней акции «ДоброХвостик». На сайте добрыелюди.рф выложены анкеты питомцев и список того, что им нужно: корм, лечение, новый вольер или игрушка.

В прошлом году в единых днях помощи приютам приняли участие свыше 3 тысяч волонтеров в 45 регионах. «Новые люди» также установили 250 «коробок добра» для сбора помощи приютам и помогли сотням животных найти новых хозяев.

Партия «Новые люди» последовательно выступает за защиту животных и развитие ответственного отношения к ним. Среди предложений партии — введение цифровых паспортов домашних питомцев, создание фотобанка потерявшихся животных на «Госуслугах» и единого номера для экстренной ветеринарной помощи.