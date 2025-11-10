Сотовый оператор заплатит 600 тысяч рублей за пропуск звонка мошенников

В Ленинградской области прокуратура добилась привлечения к ответственности оператора сотовой связи, пропустившего звонок от мошенников.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что оператор сотовой связи нарушил требования федерального законодательства в сфере телекоммуникаций. Компания не обеспечила передачу сведений о соединениях в информационную систему «Антифрод», предназначенную для верификации и организации защищенного подключения. Данное нарушение позволило мошенникам дозвониться до жителя Ленобласти и выманить у жертвы 106 тысяч рублей.

Судья признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, связанного с неисполнением оператором связи установленных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

В итоге суд назначил наказание в виде штрафа размером 600 тысяч рублей. Исполнение судебного акта и расследование уголовного дела о хищении денежных средств остаются на контроле надзорного ведомства.