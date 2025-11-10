Глава Ленобласти утвердил Ильина на пост вице-губернатора

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил нового заместителя, продолжив формирование регионального правительства. Михаил Ильин возглавит контрольно-ревизионное направление в правительстве региона.

Дрозденко подписал распоряжение о назначении Михаила Ильина на должность вице-губернатора. Новый заместитель будет отвечать за контрольно-ревизионную деятельность в правительстве региона.

Параллельно Ильин временно примет на себя обязанности вице-губернатора по безопасности до момента утверждения постоянного кандидата на эту должность.

Отметим, что ранее Анна Данилюк была назначена вице-губернатором — представителем губернатора в Законодательном собрании с одновременным исполнением обязанностей по направлению внутренней политики.

Губернатор уже подобрал кандидатов на 10 из 13 должностей вице-губернаторов. Хотя его предложение уже поддержали депутаты, официальное назначение Романа Маркова первым вице-губернатором пока не оформлено. На посты вице-губернаторов по внутренней политике и безопасности рассматриваются две кандидатуры: Константин Патраев и Ярослав Серов соответственно.