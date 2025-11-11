Мужчина задержан за стрельбу по подростку из травматического оружия в квартире

Сотрудники полиции Калининского района Санкт-Петербурга задержали мужчину по подозрению в стрельбе из травматического пистолета в жилом доме.

Полицейские задержали подозреваемого в применении травматического оружия в жилом помещении. По предварительным данным, 10 ноября в доме на Учительской улице между 45-летним хозяином квартиры и 15-летним подростком возник конфликт.

Прибывшие на вызов правоохранители установили, что мужчина произвел выстрел из травматического пистолета в ходе конфликта с несовершеннолетним, который находился в гостях у его дочери. В результате инцидента физические травмы отсутствуют у всех участников происшествия. Оружие было изъято сотрудниками полиции для проведения экспертизы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное производство по статье об угрозе убийством. Несовершеннолетний участник инцидента передан законным представителям после проведения необходимых процессуальных действий. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку действий всех участников конфликта для установления полной картины произошедшего.