Бобров сообщил, что ГИН Москвы восстановила первоначальный облик ТЦ

Столичная Госинспекция по недвижимости под руководством Ивана Боброва вернула торговому комплексу в Вешняках его исходные архитектурные решения.

В ходе планового инспектирования Восточного административного округа специалисты ведомства зафиксировали несанкционированные изменения в конструкции здания на Вешняковской улице, 13А, где обнаружили две незаконно возведенные грузоподъемные системы.

«В отсутствие правовых оснований к зданию возвели две пристройки, которые использовали для транспортировки товаров между этажами, при этом земельный участок предоставлен в аренду только для эксплуатации торгового центра, разрешительная документация на реконструкцию также не выдавалась», — констатировал Иван Бобров.

По требованию ГИН Москвы все нелегальные строительные элементы демонтированы, что позволило вернуть объекту его проектные показатели и обеспечить соответствие требованиям строительной безопасности. Работы проводились в установленные сроки при контроле со стороны инспекции.

На днях Бобров рассказал о работах в Южном Бутово.