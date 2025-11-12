На выставке в Москве рассказали об опыте Петербурга по развитию парковок

Директор Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга Михаил Курдяев выступил на международной выставке Parking Russia с докладом о развитии платной парковки в городе.

Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», мероприятие проходит в Москве с 11 по 13 ноября и собирает специалистов парковочной индустрии со всей России.

В своем выступлении руководитель петербургского ГЦУП рассказал о внедрении дифференцированных тарифов на платную парковку и первых результатах этой работы. Анализ оперативной статистики показал снижение общего количества транзакций в отдельных районах города.

Наибольшее сокращение использования парковочных мест зафиксировано в Центральном районе, где показатель уменьшился на 20-30%.

Практика Санкт-Петербурга по созданию Единого городского парковочного пространства традиционно получает высокую оценку экспертов и занимает лидирующие позиции в профильных рейтингах. Выставка Parking Russia проводится уже в пятый раз и ежегодно расширяет географию участников.