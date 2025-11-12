Депутат Лантратова предложила ограничить наценку на авиабилеты в праздники

Депутат Государственной думы Яна Лантратова предложила ограничить размер наценки на авиабилеты в периоды праздников.

Как сообщает 360.ru, парламентарий направила обращение министру транспорта Андрею Никитину с соответствующей инициативой. Лантратова отметила проблему резкого роста цен на авиаперевозки по внутрироссийским маршрутам во время праздничных дней.

По ее словам, многие граждане лишаются возможности посещать родственников в других регионах из-за недоступности стоимости перелетов. Депутат предложила внедрить систему ценовых коридоров для бронирования билетов на праздничные даты.

Данный механизм позволит контролировать отклонения от среднерыночной стоимости за аналогичный период. Лантратова также рекомендовала разработать меры стимулирования раннего бронирования за 30-45 дней до вылета.