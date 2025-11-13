В Петербурге бизнесмен попался на взятке инспектору Ространснадзора

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в даче взятки должностному лицу.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, следствие установило факты передачи денежных средств старшему инспектору территориального органа государственного автодорожного надзора. Взятки передавались через посредника в период с апреля по ноябрь текущего года.

Общая сумма незаконных выплат составила 430 тысяч рублей, из которых 240 тысяч рублей посредник присвоил себе. Деньги передавались за предоставление служебной информации о надзорных мероприятиях и не привлечение к административной ответственности.

Отметим, что 12 ноября 2025 года в результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны как взяткодатель, так и посредник. В операции участвовали сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии работника Ространснадзора.

В отношении посредника также возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. Обоим фигурантам уже предъявлено официальное обвинение.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных. Следователи проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств преступления.