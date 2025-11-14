Суд взыскал с коммунальщиков 1,5 млн рублей за залив квартиры петербуржца

Судебные приставы Санкт-Петербурга обеспечили взыскание 1,5 миллиона рублей в пользу жителя Петроградского района. Квартира мужчины пострадала от затопления пять лет назад.

Инцидент с затоплением квартиры на улице Рентгена произошел в августе 2020 года из-за открытого крана холодного водоснабжения в чердачном помещении жилого дома.

Владелец поврежденного жилья обратился в судебные органы с требованием о компенсации причиненного ущерба. Представители коммунальной службы пытались оспорить исковые требования, ссылаясь на пропуск срока исковой давности, однако суд отклонил их ходатайство.

Петроградский районный суд постановил взыскать с ответчика возмещение материального ущерба, компенсацию морального вреда и штрафа на общую сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и применили принудительные меры в отношении транспортных средств коммунального предприятия. Данный шаг позволил полностью погасить задолженность перед потерпевшим.