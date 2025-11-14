Минстрой создаст домовые чаты в мессенджере MAX до конца года

Минстрой России планирует создать домовые чаты на платформе национального мессенджера MAX до конца 2025 года.
Представители ведомства подтвердили работу по внедрению цифровых инструментов в сфере ЖКХ. Разработка домовых чатов в национальном мессенджере ведется совместно с регионами и управляющими организациями.
Выбор платформы MAX обусловлен необходимостью создания защищенной цифровой среды при оказании жилищно-коммунальных услуг. Интеграция отраслевых сервисов и защитных механизмов призвана исключить случаи утечки персональных данных, которые нередко происходят в неофициальных чатах публичных мессенджеров, сообщает 360.ru.
Владельцами официальных домовых чатов будут назначены представители органов регионального государственного жилищного надзора. Такой подход обеспечит непрерывность работы чатов независимо от смены управляющей компании.