За два года троллейбусы с автономным ходом перевезли свыше 5,5 млн пассажиров

С ноября 2023 года троллейбусы с автономным ходом (ТУАХ) перевезли больше 5,5 миллиона пассажиров на маршруте № 50.

Маршрут соединяет Приморский и Калининский районы Санкт-Петербурга и обслуживается 12 единицами подвижного состава. Протяженность пути составляет 13,3 километра. Троллейбус движется по проспекту Авиаконструкторов, улицам Глухарской и Плесецкой, где нет контактной сети. За двухлетний период с момента продления трассы к новым жилым кварталам маршрут стал одним из наиболее востребованных в городе.

СПб ГУП «Горэлектротранс» организовал четыре новых маршрута с использованием троллейбусов с автономным ходом в течение 2024-2025 годов. В настоящее время город располагает крупнейшей в России сетью маршрутов для данного вида транспорта, состоящей из 17 линий.

В пресс-службе Комитета по транспорту Северной столицы добавили, что ТУАХ эксплуатируются в Петербурге на протяжении восьми лет. Особенностью технологии является возможность зарядки тяговых аккумуляторов от контактной сети во время движения по маршруту. Это исключает необходимость в специализированных зарядных станциях и технологических простоях.

Для обогрева салонов транспортных средств используются аккумуляторные батареи, разработанные с учетом климатических характеристик Северо-Западного региона. После окончания эксплуатационного срока батареи могут применяться в качестве резервных источников энергоснабжения в различных отраслях городского хозяйства.