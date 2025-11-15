Наследство семьи Усольцевых могут разделить дети от первых браков

Дети от предыдущих браков могут претендовать на долю в наследстве пропавшей семьи Усольцевых.

На имущество пропавшей семьи Усольцевых могут претендовать дети от предыдущих браков. При отсутствии завещания наследственные права переходят к родственникам первой очереди, куда входят и дети от всех браков.

Сергей и Ирина Усольцевы владели значительным имуществом, включая жилой дом в поселке Тартат, квартирой в Сосновоборске и двумя автомобилями. Кроме того, Сергей Усольцев в течение десяти лет являлся акционером предприятия по производству лакокрасочной продукции.

Проживающий за границей сын Сергея Усольцева имеет право на долю в наследстве отца. Сын Ирины Усольцевой от предыдущего брака Даниил Баталов также может претендовать на часть имущества матери в соответствии с нормами наследственного права.

Подача заявления о признании граждан умершими становится возможной через шесть месяцев с момента начала поисковых мероприятий при наличии соответствующих оснований. Следствие рассматривает версию о несчастном случае, связанном с природными условиями местности.

Даниил Баталов столкнулся с критикой в социальных сетях за продолжение активной общественной жизни, что некоторые пользователи расценивают как недостаточное проявление скорби. Распределение имущества пропавшей семьи может потребовать проведения судебных разбирательств между потенциальными наследниками.