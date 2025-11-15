Навигационный сезон разводки трех мостов Петербурга подошел к концу

Период разводки мостов на рукавах Невы завершился в ночь на 15 ноября. Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты в этом году разводились 15 раз.

Представители СПб ГБУ «Мостотрест» сообщили о завершении навигационного периода для трех разводных мостов. По данным учреждения, в течение 2025 года было выполнено 15 разводок, из которых четыре проводились в технических целях. Этот показатель превышает результаты прошлого года, когда за весь навигационный период было зафиксировано 12 процедур разведения.

При этом мостовые переходы на Неве, Большой и Малой Неве, продолжат работать в штатном режиме до 30 ноября. Разводка этих переправ остается регулярной процедурой в соответствии с утвержденным графиком судоходства, добавили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Представители ведомства добавили, что сезонная навигация для разных групп мостов завершается в разное время, что связано с интенсивностью судоходства на отдельных участках водных артерий города.