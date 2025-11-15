За сезон навигации маломерные суда Ленобласти перевезли 265 тысяч пассажиров

С 25 апреля в Ленинградской области маломерные суда перевезли 265 тысяч пассажиров. Наиболее популярными у туристов стали маршруты к крепости Орешек и в Кировский район.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о завершении навигационного периода для маломерных судов. Согласно данным регионального комитета по транспорту, с 25 апреля водный транспорт перевез 265 тысяч пассажиров, демонстрируя рост пассажиропотока на 5-7% по сравнению с предыдущим навигационным сезоном.

Наибольшей популярностью у туристов пользовались маршруты, связывающие Кировск, Невскую Дубровку и крепость Орешек. Как отметил председатель транспортного комитета Михаил Присяжнюк, регион сохранит внутренние водные пути в Карелию, обеспечив их необходимым навигационным оборудованием для безопасности путешествий.

По словам Присяжнюка, в 2025 году в Ленобласти приняли меры по законодательному снижению налога на недвижимость, что позволило направить высвобожденные средства на содержание водных путей. Полученные ресурсы планируется использовать для поддержания глубин, установки навигационного оборудования и развития инфраструктуры внутренних водных маршрутов.