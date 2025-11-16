В Сосновом Бору около 10 тысяч человек остались без света

В Сосновом Бору Ленинградской области произошло массовое отключение электроэнергии, затронувшее тысячи жителей.

Как сообщает ivbg.ru, авария в энергосистеме города произошла рано утром 16 ноября. По данным компании «ЛОЭСК», без электричества остались примерно десять тысяч человек.

Специалисты энергокомпании установили, что причиной стала повреждение на магистральной кабельной линии. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий и восстановлению подачи энергии.

К десяти часам утра энергетикам удалось запустить семь из 19 обесточенных подстанций. Благодаря этому свет вернулся к 3,5 тысячам абонентов.

Работы по полному восстановлению энергоснабжения продолжаются. Энергетики пока не могут назвать точные сроки возобновления подачи электричества для всех потребителей.

Городские службы организовали работу пунктов обогрева для жителей, наиболее пострадавших от отключения. Медицинские учреждения переведены на резервные источники питания для обеспечения непрерывности работы.