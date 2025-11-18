В Ленобласти капитально отремонтировали 13 платформ

На Октябрьской железной дороге завершили капитальный ремонт 13 пассажирских платформ. Работы проводились на территории Ленобласти в течение десяти месяцев.

С января по октябрь 2025 года в рамках программы по модернизации пассажирской инфраструктуры рабочие обновили платформы на семи остановочных пунктах.

Работы по обновлению выполнялись в населенных пунктах Любань, Рябово, Саблино, Трубниково, Тосно и Бабино. В процессе благоустройства была произведена замена плиточного покрытия и асфальтового полотна. Эти меры повышают безопасность и комфорт пассажиров при посадке и высадке из электропоездов, сообщает allnw.ru.

На четырех остановочных пунктах: Тосно-2, Георгиевская, Рябово и Болотницкая, установили современные барьерные ограждения. Новое оборудование предотвращает падение людей на железнодорожные пути и соответствует всем требованиям транспортной безопасности.