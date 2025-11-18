Свыше 3 миллионов петербуржцев привились от гриппа

В Санкт-Петербурге прививки от гриппа сделали больше 3,1 миллиона человек, что составляет 55,7% от общего населения города. В Ленинградской области вакцинацию прошли свыше одного миллиона жителей.

По данным пресс-службы Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, кампания по вакцинации против гриппа в Северной столице охватила 3,1 миллиона человека, включая 568,3 тысячи детей. Показатель иммунизации достиг 55,7% от общей численности населения города. Наименьшие результаты зафиксировали в Адмиралтейском районе с охватом 45,4%, Василеостровском районе с 49,4% и Невском районе с 49,5%.

В Ленобласти привились около 1,02 миллиона жителей, в том числе 212,4 тысячи детей. Общий охват вакцинацией составил 52% по региону. Меньше всего вакцинацией специалисты зафиксировали среди жителей Волосовского района с показателем 44,5%, Лужского района с 46,5% и Выборгского района с 46,8%.

В ведомстве добавили, что эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям на 46 календарной неделе 2025 года остается стабильной в обоих регионах. Уровень заболеваемости не превышает установленные эпидемические пороги.