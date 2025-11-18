УФАС внес компанию «СК «Новый дом» в реестр недобросовестных поставщиков

Компания «СК «Новый дом» внесена в реестр недобросовестных поставщиков за невыполнение условий контракта с Военно-медицинской академией имени Кирова.

Санкт-Петербургское УФАС удовлетворило обращение Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова о включении компании «СК «Новый дом» в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием для такого решения стало неполное выполнение подрядчиком работ по ремонту в зданиях военных городков.

После победы в закупке компания не выполнила ремонтные работы в полном объеме. Это привело к невозможности использования отдельных помещений академии. Антимонопольщики признали действия подрядчика недобросовестными и ввели ограничение на участие в закупках сроком на два года. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

Согласно законодательству о контрактной системе, в реестр недобросовестных поставщиков включаются компании, которые уклоняются от заключения контрактов или ненадлежащим образом исполняют принятые обязательства.