Псковская область лидирует по числу деревень-призраков

Псковская область занимает второе место в России по количеству деревень-призраков. С 2012 года число таких населенных пунктов выросло с 1,9 до 2,7 тысячи.

Согласно данным Росстата, в 2012 году в регионе насчитывалось 1,9 тысячи таких деревень, а к 2020 году их число увеличилось до 2,7 тысячи. По данному показателю область немного уступает только Тверской области, где зафиксировано 2,79 тысячи пустующих поселений.

Наибольшее количество населенных пунктов без жителей сосредоточено в Островском районе — 229, Порховском — 227 и Бежаницком — 190. По данным переписи населения 2020 года, из 8,3 тысячи сельских населенных пунктов области треть не имеет постоянных жителей. Городские поселения также теряют население: за десять лет поселки Сосновый Бор, Идрица и Плюсса потеряли по тысяче человек каждый.

Кандидат исторических наук Максим Васильев в беседе с «ФедералПресс» выделяет несколько причин сложившейся ситуации. Исторически псковские деревни отличались малой численностью населения, что делало их уязвимыми. Серьезный урон нанесли военные конфликты XX века: Первая мировая война, Гражданская война и особенно Великая Отечественная, когда было уничтожено 5,08 тысячи деревень, из которых каждая пятая не восстановилась.

Колхозная система организации хозяйства также способствовала оттоку населения. До 1966 года колхозники не получали денежной оплаты труда, а массовая выдача паспортов началась только в 1974 году. Получив свободу передвижения, сельские жители начали активно переезжать в города. К 1976 году доля городского населения в области впервые превысила 50%.

В постсоветский период государственная поддержка деревни прекратилась, а фермеры не смогли конкурировать в рыночных условиях. По мнению эксперта, точечные проекты развития туризма не способны принципиально изменить ситуацию. Для возрождения деревни необходимы полноценная инфраструктура, социальные объекты, рабочие места и системная поддержка местных производителей.