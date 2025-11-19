Компания «Пассажиравтотранс» признана лучшей в сфере обслуживания транспорта

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония вручения первой Евразийской премии «Ассамблеи автомобилистов». В номинации, посвященной стандартам эксплуатации пассажирского транспорта, победителем стало предприятие «Пассажиравтотранс».

Награждение прошло в концертном зале «Аврора», где заместитель председателя Комитета по транспорту Северной столицы Алексей Гончаров вручил диплом заместителю генерального директора компании Андрею Гринбергасу. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Победа предприятия отражает закономерный результат ежедневной работы большого коллектива. В преддверии столетнего юбилея, который компания отметит в следующем году, Пассажиравтотранс демонстрирует сочетание традиций петербургского транспортного хозяйства с эффективными современными методами работы.

На церемонии также наградили предпринимателей и топ-менеджеров автомобильной отрасли, известных автоспортсменов, автомобильных обозревателей, автоблогеров и путешественников, использующих автомобильный транспорт для своих экспедиций.