Валентину Енокаеву вручили медаль за развитие транспортной сферы Петербурга

Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев был удостоен медали Петра Губонина за развитие городской транспортной инфраструктуры.

Награду вручили в рамках XIX Международного форума «Транспорт России» при участии заместителей министра транспорта Игоря Костюченко и Валентина Иванова. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербург.

Представители федерального ведомства отметили достижения в развитии транспортной инфраструктуры и внедрении прогрессивных решений в транспортном комплексе Северной столицы.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале сообщил о подготовке совместной экспозиции города на Неве и Ленобласти в рамках форума. По его словам, концепция «От «Дороги жизни» — к дорогам будущего» демонстрирует преемственность развития транспортной системы от исторических достижений к современным инфраструктурным проектам.

В интерактивном формате на форуме были представлены ключевые инициативы региона, включая строительство терминала для высокоскоростной магистрали, организацию новых трамвайных маршрутов и реализацию масштабных проектов в сфере дорожного строительства.

Поляков подчеркнул, что «Транспортная неделя» сохраняет статус центральной площадки для демонстрации отраслевых достижений и профессионального обсуждения актуальных вопросов развития транспортной инфраструктуры страны.