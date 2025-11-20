Прокуратура контролирует права пассажиров рейса Петербург-Дубай

Северо-Западная транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров задержанного рейса из Санкт-Петербурга в Дубай.

Согласно информации пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, вылет авиарейса FZ-992 авиакомпании Flydubai перенесен с 20 на 21 ноября по техническим причинам. Из 126 пассажиров 45 человек размещены в гостинице, остальные находятся по месту жительства.

Надзорное ведомство контролирует своевременное предоставление услуг, предусмотренных авиационными правилами. В круглосуточном режиме работает мобильная приемная для оперативного реагирования на возможные нарушения.

Пассажиры могут сообщать о проблемах, связанных с задержкой рейса и предоставлением положенных компенсаций согласно законодательству. Сотрудники прокуратуры проверяют соблюдение норм оказания услуг питания и размещения.

Все пассажиры должны получить полный объем положенных услуг в соответствии с воздушным кодексом и правилами перевозчика. Нарушения прав пассажиров будут пресекаться в установленном законом порядке.