Прокуратура добилась устранения нарушений на аэродроме Тихвин

Волховстроевская транспортная прокуратура добилась устранения нарушений на посадочной площадке «Аэродром Тихвин».

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, проверка выявила несоблюдение владельцем правил маркировки точки приземления. Также предприниматель не направил в Росавиацию уведомление о начале своей деятельности, что является обязательным требованием законодательства.

Прокурор внес представление об устранении выявленных нарушений. После вмешательства надзорного органа все замечания были своевременно исправлены владельцем посадочной площадки.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденной остановки пассажирского поезда в Ленинградской области. По предварительным данным, 20 ноября поезд сообщением Москва — Санкт-Петербург по техническим причинам был задержан на 1 час 53 минуты.

Движение возобновили вечером, однако в результате два поезда в обратном направлении прибыли на Московский вокзал с опозданием.