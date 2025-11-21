Новой «Мисс Вселенной» стала Фатима Бош из Мексики

Мексиканка Фатима Бош стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная 2025», несмотря на предшествовавший скандал с организатором.

Как сообщает один из судей конкурса Омар Арфуш в соцсети, в ходе мероприятия происходили серьезные нарушения процедуры отбора. Он заявил о проведении тайного голосования до приезда официального жюри для определения 30 лучших участниц.

Так, 25-летняя Фатима Бош получила корону из рук предыдущей победительницы Виктории Кьер Тейлвиг. Ранее организатор конкурса Нават Ицарагрисил публично оскорблял мексиканку, называя ее тупицей за пропуск фотосессии спонсора.

Арфуш подал в отставку и планирует обратиться в суд с жалобой на мошенничество и коррупцию. По его словам, минимум один человек из числа голосовавших имел романтические отношения с участницей, что создавало конфликт интересов.