В Ленобласти создали медучастки для ветеранов СВО

Во всех районных поликлиниках Ленинградской области открылись специализированные участки для ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

Как сообщает «Невский проспект», первые такие отделения начали работу с первого февраля текущего года. Специализированные терапевтические и педиатрические участки позволяют врачам наладить постоянный контакт с пациентами и эффективно планировать лечение.

Глава Комитета по здравоохранению Александр Жарков проверил организацию работы в Бокситогорской поликлинике. Вместе с представителями администрации и депутатом ЗакСа они обсудили ход диспансеризации, вакцинации и оказание медицинской помощи участникам СВО.

За ветеранами сохранено право обращаться к медикам по месту жительства. Вопрос качества медицинской помощи для защитников Отечества остается на особом контроле региональных властей.