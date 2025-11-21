СК расследует инцидент с таксистами у Новоясеневского автовокзала

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту конфликта между таксистами и пассажирами у Новоясеневского автовокзала в Москве.

Как сообщает «Москва.ру», председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное производство после публикаций в социальных сетях о агрессивном поведении водителей. Руководителю столичного главка Дмитрию Беляеву поручено инициировать разбирательство и представить подробный отчет о первых результатах.

Поводом для вмешательства следственных органов стала серия сообщений от очевидцев, обвиняющих таксистов в применении силы. По данным публикаций, один из водителей напал на женщину и использовал перцовый баллончик против пассажиров.

В настоящее время проводится процессуальная проверка по статье о хулиганстве. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента и идентифицируют лиц, причастных к нарушению общественного порядка.