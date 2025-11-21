Пенсионерам рассказали, как получить электронное удостоверение

В России введено электронное пенсионное удостоверение в форме индивидуального QR-кода для подтверждения статуса льготника.

Как сообщает 360.ru, новый цифровой документ доступен всем получателям пенсий через портал Госуслуги. По словам главы Социального фонда России Сергея Чиркова, QR-код позволяет подтверждать право на льготы без необходимости носить с собой бумажное удостоверение.

Электронное удостоверение формируется автоматически в течение десяти дней после назначения пенсионных выплат. Для его получения не требуется подавать дополнительные заявления — документ уже доступен в личном кабинете на Госуслугах у действующих пенсионеров.

Нововведение является частью программы цифровизации социальной сферы, направленной на упрощение получения льгот и услуг. При этом традиционные бумажные и пластиковые удостоверения сохраняют свою юридическую силу и продолжают действовать.