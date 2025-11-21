Вандалы повредили шлагбаум и таблички в заказнике «Ореховский»

В заказнике «Ореховский» Ленинградской области зафиксированы акты вандализма, в ходе которых повреждено государственное имущество.

Как сообщает Дирекция ООПТ Ленобласти, неизвестные лица сломали шлагбаум и повредили информационные таблички на территории особо охраняемой природной зоны. Инспекторы зафиксировали все факты порчи и передали материалы в правоохранительные органы.

В настоящее время устанавливаются личности лиц, причастных к совершению противоправных действий. Нарушителям грозит уголовная ответственность за повреждение государственного имущества на особо охраняемой природной территории.

Заказник «Ореховский» является самой молодой ООПТ в регионе и регулярно подвергается сильной антропогенной нагрузке. Информационные щиты и шлагбаумы выполняют важные функции по ограничению доступа к ценным природным комплексам и информированию посетителей.