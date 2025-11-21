Пьяный мужчина проник в детский магазин на проспекте Ветеранов

В Красносельском районе Санкт-Петербурга задержан мужчина, проникший в детский магазин.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел на проспекте Ветеранов около четырех часов утра. Нарушитель разбил входную дверь торгового заведения.

Информация о происшествии поступила от очевидца и была оперативно передана всем дежурным нарядам. Прибывшие на место сотрудники ведомства задержали злоумышленника, который уже успел проникнуть внутрь помещения.

Задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он пытался убедить сотрудников Росгвардии, что является владельцем данной торговой точки, однако эта информация не подтвердилась.

В настоящее время мужчина доставлен в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Сумма причиненного ущерба устанавливается в ходе следственных действий.