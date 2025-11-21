Вдове рэпера Картрайта потребовалась скорая помощь в петербургском суде

Осужденной вдове рэпера Энди Картрайта Марине Кохал стало плохо во время оглашения приговора в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга.

Во время чтения решения суда подсудимая присела на место, а на вопрос судьи о понятности приговора ответила отрицательно. Когда судья попросила уточнить, какая часть решения непонятна, Кохал не смогла внятно ответить.

После этого представителей прессы попросили покинуть зал заседания, а через несколько минут в помещение вошли медики скорой помощи. Через примерно пять минут врачи вышли без осужденной, после чего судебные приставы попросили всех присутствующих покинуть здание суда.

Адвокаты Марины Кохал Сергей Лукьянов и Ирина Скурту позже сообщили, что конвой доставил осужденную в следственный изолятор. Защитники передали ей сумку с личными вещами перед отправкой в учреждение.

Напомним, суд приговорил Кохал к 12,5 годам колонии за убийство мужа. По версии следствия, она ввела ему инсулиновый препарат, что привело к гипогликемической коме и смерти, а затем расчленила тело на 15 частей.