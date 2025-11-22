Пародиста Пескова разыскивают из-за долга в 13 млн рублей

Судебные приставы объявили в розыск пародиста Александра Пескова из-за долга в 13 миллионов рублей.

По информации Telegram-канала Mash, артист вынужден снизить стоимость новогодних выступлений почти в 12 раз для погашения задолженности. Ранее Песков получал до пяти миллионов рублей за одно шоу и приобрел две московские квартиры.

Налоговые органы закрыли его компанию «Театр под руководством Александра Пескова», после чего кредитор обратился в суд. В настоящее время 63-летний артист запрашивает 400 тысяч рублей за выступление и существенно сократил требования к организаторам.

На данный момент в райдер артиста входят вода, стулья, розетки и зеркало. Для массовки требуются стулья, напитки, бутерброды и чай. При этом родственники артиста сообщили, что не располагают информацией о его финансовых трудностях.

Отметим, что за свою карьеру Александр Песков создал свыше 150 пародийных образов, а его визитной карточкой стала пародия на Аллу Пугачеву. Последний крупный концерт артиста прошел в 2022 году и был посвящен его 60-летию.