Пенсионер из Петербурга инсценировал кражу авто для получения страховки

Пожилой житель Санкт-Петербурга организовал инсценировку угона своего внедорожника Toyota Sequoia за 14,5 миллиона рублей.

Сотрудники полиции задержали 71-летнего жителя поселка Горелово по подозрению в мошенничестве в сфере автострахования. Мужчина инсценировал кражу автомобиля Toyota Sequoia стоимостью 14,5 миллиона рублей для получения страховой выплаты.

Первоначально из-за исчезновения автомобиля с Колхозной улицы правоохранители возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что владелец транспортного средства организовал инсценировку хищения.

Целью действий фигуранта стало получение страховой выплаты в размере 14,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в сфере страхования.